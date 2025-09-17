الزراعة: التعاون مع ماليزيا في مجالات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية ونخيل الزيت

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفدًا رفيع المستوى من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المختلفة.

وضم الوفد كلًا من الدكتورة شاكلو ابتيفا، مدير البرامج بالمنظمة، والدكتور أحمد سفيان من مركز البحوث الزراعية الماليزي (MARDI)، والدكتور عبد الكاظم موسى، مدير بحوث الأرز بالعراق.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور عادل عبد العظيم عن استعداد مركز البحوث الزراعية للتعاون مع المنظمة، وماليزيا، والعراق، خاصةً في مجال تحسين زراعة الأرز. كما أشار إلى إمكانية التعاون مع ماليزيا في مجالات أخرى مثل الطاقة الشمسية، والميكنة الزراعية، ونخيل الزيت.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شاكلو ابتيفا على رغبة المنظمة في توسيع نطاق التعاون مع مصر، مشيرةً إلى أهمية نقل الخبرات المصرية الناجحة في الإنتاجية المرتفعة للأرز إلى دول المنظمة الأخرى.

وعلى هامش الزيارة، التقى الوفد بالدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، والذي رحب بالتعاون الدولي في مجالات تحسين الأرز والمحاصيل الحقلية الأخرى، بالإضافة إلى تدوير المخلفات لتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه الزيارة في سياق ورشة عمل تستضيفها مصر حول أفضل الممارسات لمعاملات ما بعد حصاد الأرز، حيث تشمل فعاليات الورشة زيارات ميدانية إلى محطة بحوث سخا ومضارب ومخازن الأرز، بهدف تبادل المعرفة حول أحدث الممارسات وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كما رافق الوفد الدكتور مجاهد عمار، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية

الجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاجية الأرز لوحدة المساحة، وهو ما دفع المنظمة إلى تنظيم ورشة عمل مماثلة العام الماضي تقديرًا لخبراتها في هذا المجال.