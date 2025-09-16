قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: كلمة رئيس الوزراء اليوم تؤكد أن مصر تجاوزت الأصعب واقتصادها بدأ يجني الثمار

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
هاجر ابراهيم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قدّم خلال لقائه مع رؤساء التحرير والهيئات الإعلامية عرضًا شاملاً للوضع الداخلي والخارجي في مصر، اتسم بالصراحة والانفتاح على جميع الأسئلة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أجاب بوضوح وإيجابية عن مختلف التساؤلات، ما عكس انطباعًا بأن الدولة باتت أكثر استقرارًا وأن المرحلة الأصعب اقتصاديًا قد مضت، لتبدأ مصر في جني ثمار الإصلاحات.

وأشار عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن رئيس الوزراء شدد على أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية مرتبط بشكل كبير بالتطورات في الإقليم، مؤكدًا أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سيمنح مصر، مثل غيرها من الدول، فرصًا إضافية لتعزيز مكاسبها الاقتصادية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء نفى إدراج ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" ضمن الاحتياجات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تركّز في المقابل على دعم وزيادة الصادرات كخيار استراتيجي.

وفيما يخص ملف الطاقة، كشف عماد الدين حسين أن رئيس الوزراء لفت إلى احتمالية أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار الوقود هي الأخيرة الكبرى، على أن يتم لاحقًا تفعيل آلية التسعير التلقائي، بما يربط الأسعار المحلية بالمؤشرات العالمية، شريطة استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية، موضحًا أن تصريحات رئيس الوزراء بعثت برسالة طمأنة واضحة مفادها أن مصر تتجاوز التحديات بخطوات ثابتة، وأن الأوضاع الاقتصادية مرشحة لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.

مصطفى مدبولي الهيئات الإعلامية مجلس الوزراء غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين.. والعملية في قطر كانت قرارا إسرائيليا مستقلا

أرشيفية

اليونيسف: أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

أرشيفية

استجابة لضغوط إسرائيلية .. سوريا تسحب سلاحها الثقيل من الجنوب

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد