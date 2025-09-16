عماد الدين حسين: كلمة رئيس الوزراء اليوم تؤكد أن مصر تجاوزت الأصعب واقتصادها بدأ يجني الثمار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قدّم خلال لقائه مع رؤساء التحرير والهيئات الإعلامية عرضًا شاملاً للوضع الداخلي والخارجي في مصر، اتسم بالصراحة والانفتاح على جميع الأسئلة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أجاب بوضوح وإيجابية عن مختلف التساؤلات، ما عكس انطباعًا بأن الدولة باتت أكثر استقرارًا وأن المرحلة الأصعب اقتصاديًا قد مضت، لتبدأ مصر في جني ثمار الإصلاحات.

وأشار عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن رئيس الوزراء شدد على أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية مرتبط بشكل كبير بالتطورات في الإقليم، مؤكدًا أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سيمنح مصر، مثل غيرها من الدول، فرصًا إضافية لتعزيز مكاسبها الاقتصادية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء نفى إدراج ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" ضمن الاحتياجات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تركّز في المقابل على دعم وزيادة الصادرات كخيار استراتيجي.

وفيما يخص ملف الطاقة، كشف عماد الدين حسين أن رئيس الوزراء لفت إلى احتمالية أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار الوقود هي الأخيرة الكبرى، على أن يتم لاحقًا تفعيل آلية التسعير التلقائي، بما يربط الأسعار المحلية بالمؤشرات العالمية، شريطة استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية، موضحًا أن تصريحات رئيس الوزراء بعثت برسالة طمأنة واضحة مفادها أن مصر تتجاوز التحديات بخطوات ثابتة، وأن الأوضاع الاقتصادية مرشحة لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.