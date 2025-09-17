توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال

استهل توتنهام مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مهم على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

هدف عكسي يمنح السبيرز التقدم المبكر

لم ينتظر الفريق الإنجليزي كثيرًا لافتتاح التسجيل، حيث جاء الهدف الوحيد بعد مرور أربع دقائق فقط من صافرة البداية.

وجاءت اللقطة من عرضية أرسلها السويدي الشاب لوكاس بيرغفال داخل منطقة الجزاء، تعامل معها الحارس البرازيلي لفياريال، لويز جونيور، بشكل خاطئ ليودع الكرة في مرماه، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.

فياريال يضغط وتوتنهام يصمد

بعد الهدف، حاول فياريال العودة إلى اللقاء عبر محاولات هجومية متعددة قادها المهاجم نيكولاس بيبي، لاعب أرسنال السابق. وشكلت ركلته الحرة في الدقائق الأخيرة من المباراة أبرز فرص فريقه، لكن الكرة مرت بجوار القائم لتبقى النتيجة على حالها.

في المقابل، أظهر دفاع توتنهام صلابة كبيرة، مواصلًا سجله المميز هذا الموسم بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن. التنظيم الدفاعي والحضور البدني للاعبين منحا الفريق القدرة على التعامل مع الضغط الإسباني حتى صافرة النهاية.

بداية مثالية للمدرب توماس فرانك

بهذا الفوز، تمكن توتنهام تحت قيادة مدربه الجديد توماس فرانك من حصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من معنوياته في عودته الأولى إلى البطولة منذ مارس 2023. الانتصار لم يكن مجرد نتيجة إيجابية، بل رسالة بأن الفريق عازم على الظهور بشكل قوي بين كبار القارة.

يستعد توتنهام لخوض الجولة الثانية خارج أرضه أمام بودو جليمت النرويجي، في مباراة يتطلع خلالها لمواصلة انطلاقته القوية. أما فياريال، فسيكون على موعد مع اختبار أكثر صعوبة حين يستضيف يوفنتوس الإيطالي، في لقاء قد يحدد مبكرًا شكل المنافسة داخل المجموعة.