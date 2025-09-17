قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسهم Nvidia تفقد 70 مليار دولار في يوم واحد.. وصفقة "تيك توك" تدعم سهم Oracle

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

مؤشر S&P500 يتنازل عن مستوياته القياسية قبيل قرار الفائدة


مؤشر الخوف يسجل أعلى إغلاق يومي في أسبوعين


أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على انخفاض في جلسة الثلاثاء قبيل قرار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى ترقب تصريحات جيروم باول لمعرفة المزيد حول توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون إلى حد كبير خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس من المركزي الأميركي في ختام اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء، لتعويض تدهور سوق العمل، وهو ما تبرهن عليه العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.

وأظهرت بيانات  أن مبيعات التجزئة زادت بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكن ذلك لم يُغيّر من توقعات خفض الفائدة بشكل كبير.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.3% أي ما يعادل 125 نقطة في جلسة الثلاثاء ليغلق دون مستويات 45800 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.06% ليتنازل عن مستوياته القياسية التي سجلها يوم أمس.

كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.1% ليتنازل عن مستوياته القياسية التي سجلها يوم أمس، ولكنه ظل فوق مستويات 6600 نقطة.

وارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت بأكثر من 4% ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين

وارتفع حجم التداول في البورصات الأميركية إلى 17.1 مليار سهم، مقارنةً بمتوسط ​​16.3 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة.

البورصات الأميركية كما تراجع مؤشر S&P500 أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية المركزي الأميركي

