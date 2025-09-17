أسهم Nvidia تفقد 70 مليار دولار في يوم واحد.. وصفقة "تيك توك" تدعم سهم Oracle

مؤشر S&P500 يتنازل عن مستوياته القياسية قبيل قرار الفائدة



مؤشر الخوف يسجل أعلى إغلاق يومي في أسبوعين



أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على انخفاض في جلسة الثلاثاء قبيل قرار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى ترقب تصريحات جيروم باول لمعرفة المزيد حول توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون إلى حد كبير خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس من المركزي الأميركي في ختام اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء، لتعويض تدهور سوق العمل، وهو ما تبرهن عليه العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة زادت بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكن ذلك لم يُغيّر من توقعات خفض الفائدة بشكل كبير.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.3% أي ما يعادل 125 نقطة في جلسة الثلاثاء ليغلق دون مستويات 45800 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.06% ليتنازل عن مستوياته القياسية التي سجلها يوم أمس.

كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.1% ليتنازل عن مستوياته القياسية التي سجلها يوم أمس، ولكنه ظل فوق مستويات 6600 نقطة.

وارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت بأكثر من 4% ليغلق عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين

وارتفع حجم التداول في البورصات الأميركية إلى 17.1 مليار سهم، مقارنةً بمتوسط ​​16.3 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة.