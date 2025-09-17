قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
20 شركة مصرية تشارك في معرض موسكو الدولي للأغذية لتعزيز نفاذ الصادرات للأسواق الروسية

ولاء عبد الكريم

قام المكتب التجاري المصري في موسكو  برئاسة  الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي وعضوية السكرتير الأول التجاري مصطفى لطفي وبالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، في إطار حرص الدولة على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق العالمية،  بالتنسيق  لترتيبات المشاركة المصرية في الدورة 34 لمعرض موسكو الدولي للأغذية World Food Moscow، والمقام خلال الفترة من 16 – 19 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

وقد شهد المعرض مشاركة ٢٠ شركة مصرية تعمل في مجال المنتجات الغذائية، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، الأجبان، الزيتون، المخللات، المعلبات، معجون الطماطم، التمر، وغيرها من المنتجات الغذائية المتميزة. وعلى هامش الافتتاح، عقد المكتب لقاءات ثنائية مع كافة الشركات المصرية العارضة للوقوف على طبيعة منتجاتها، وتلبية احتياجاتها، والرد على استفساراتها حول السوق الروسي وآليات النفاذ إليه، إضافة إلى استعراض أبرز بنود المنتجات الغذائية الواعدة.

وقبيل انطلاق المعرض، قام المكتب بالترويج للشركات المصرية المشاركة من خلال التواصل مع كبرى الشركات الروسية العاملة في تجارة واستيراد المنتجات الغذائية لدعوتها لزيارة الجناح المصري، فضلاً عن عقد العديد من اللقاءات مع اتحادات ودوائر الأعمال الروسية المختلفة للترويج للمشاركة المصرية وتسليط الضوء على تنافسية المنتجات المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق الروسي بلغت نحو 86 مليون دولار في عام 2024 مقابل 73 مليون دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19%. كما وصلت إلى نحو 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنحو 42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 53%. وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى روسيا نحو 156 شركة، منها 21 شركة تجاوزت صادراتها مليون دولار.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 606 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بنحو 521 مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 16.3%. وأكد أن السوق الروسي لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
الشوارع
الشوارع

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

