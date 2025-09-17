بدء أعمال رصف وتطوير ٧٠ شارعا بالكونيسة ومتفرعات العروبة بالجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال الرصف والتطوير والإنارة بشوارع منطقة الكونيسة ومتفرعات شارع العروبة وذلك بتركيب بلاط الإنترلوك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بحي الطالبية .



وأوضح المحافظ أن خطة التطوير تستهدف 70 شارعًا بالمناطق الواقعة في متفرعات حرم الطريق الدائري، ومتفرعات شارع العروبة، ومتفرعات شارع عثمان أحمد عثمان، وكذلك بعض متفرعات شارع عبد اللطيف عبد الفتاح، إلى جانب المنطقة الواقعة بين شارع حسن محمد وشارع ضياء، إضافة إلى شارع عباس رياض وشارع الحسيني رياض.

وتشمل خطة التطوير تنفيذ أعمال الرصف بالإنترلوك ودعم أرصفة المشاة وتجميل الشوارع، ورفع كفاءة المرافق، وتحسين مستوى الإنارة والخدمات، بما يساهم في تغيير المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المناطق كانت في حاجة ماسّة لأعمال التطوير نظرًا لما تعانيه من تهالك في طبقة الطريق وعدم كفاءة الإنارة وهو ما جعلها على رأس أولويات الخطة الاستثمارية للمحافظة بحي الطالبية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.



وكلّف المهندس عادل النجار رئيس حي الطالبية بمتابعة الأعمال الجارية ميدانيًا أولًا بأول مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ ومراعاة أعلى معايير الجودة في أعمال الرصف والتجميل.



كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الحي والشركات المنفذة للأعمال، ومتابعة شكاوى المواطنين خلال فترة التنفيذ والعمل على تذليل أية معوقات، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من تلك الأعمال هو تهيئة بيئة خدمية أفضل لأهالي المنطقة وتقديم صورة حضارية تليق بمحافظة الجيزة.