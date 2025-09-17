قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

محمد صلاح نجم نادي ليفربول
محمد صلاح نجم نادي ليفربول

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط أتلتيكو مدريد وتحقيق أول 3 نقاط في رحلة البحث عن اللقب.

كان ليفربول ودع النسخة الماضية على يد باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، جاهزية الوافد الجديد ألكسندر إيزاك، للظهور الأول أمام أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

في المقابل، يتحدى أتلتيكو مدريد الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الغيابات لمحاولة الفوز على ليفربول خارج الديار، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتصدر الأرجنتيني جوليان ألفاريز غيابات أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.

أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا محمد صلاح موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة ليفربول

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

إيمان العاصي

إيمان العاصي وخالد أنور في كواليس قسمة العدل

أشرف مصيلحي

في ذكرى رحيله الثانية.. أشرف مصيلحي تزوج من مخرجة مشهورة وهذه أبرز محطاته الفنية

هيفاء وهبي

بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد