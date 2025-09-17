موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط أتلتيكو مدريد وتحقيق أول 3 نقاط في رحلة البحث عن اللقب.

كان ليفربول ودع النسخة الماضية على يد باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، جاهزية الوافد الجديد ألكسندر إيزاك، للظهور الأول أمام أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 3 HD.

في المقابل، يتحدى أتلتيكو مدريد الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الغيابات لمحاولة الفوز على ليفربول خارج الديار، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويتصدر الأرجنتيني جوليان ألفاريز غيابات أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، بسبب الإصابة.