بعد أسبوعين من إقالته.. مورينيو يقترب من تدريب هذا النادي

أكد تقرير صحفي، اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب نادي بنفيكا بعد نحو أسبوعين فقط من إقالته من تدريب فريق فنربخشة التركي.

وأقال النادي البرتغالي مدربه برونو لاجي بعد الخسارة أمام كاراباج 3-2 في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وبحسب شبكة “ESPN”، فإن مورينيو يجري محادثات بشأن العودة إلى الإدارة الفنية لفريق بنفيكا.

وأضافت “يبدو مورينيو منفتحا على تولي تدريب بنفيكا، على الرغم من أن مصادر قالت إن الاتفاق لم يتم بعد".

بنفيكا يسابق الزمن للتعاقد مع مورينيو

وتابعت أن بنفيكا يسعي لتعيين مديره الفني الجديد قبل مواجهة فريق أف سي ساو باولو في الدوري البرتغالي الممتاز، السبت المقبل.