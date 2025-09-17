تامر هجرس يخطف الاضواء في أحدث ظهور ..شاهد

شارك الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الاستوري.

وظهر تامر هجرس في الصور أثناء وجوده على الشاطئ خلال قضاء عطلته الصيفية.

كان أحدث أعمال الفنان تامر هجرس، هو مشاركته بفيلم “جوازة توكسيك” من بطولة ليلى علوي.

وتدور أحداث فيلم “جوازة توكسيك” في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.

فيلم “جوازة توكسيك” من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.