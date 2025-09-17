محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق كوبرى السمك بحي غرب

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق كوبرى السمك بحي غرب شبين الكوم ، استعدادا لموسم الشتاء والحفاظ على عدم تكدس وتجميع مياه الأمطار، حيث جارى تغيير شبكة الصرف بالنفق والتي تتضمن تغيير وحدة رفع جديدة من شأنها رفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول وكذا تطوير وتجميل النفق.

ووجه محافظ المنوفية رئيس حي غرب بالمتابعة المستمرة لحجم الأعمال المنفذة وتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالطرق البديلة لتخفيف الضغط والارتقاء بمستوى الخدمات كونها منطقة هامة وحيوية.

وتنوه محافظة المنوفية عن توفير المسارات البديلة وهى ( مزلقان أبو عجوة ، مزلقان العبور ، ونفق البساتين ) لحين الانتهاء من أعمال التطوير وفتح النفق بالكامل لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.