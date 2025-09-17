ميسي يسجل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل بالدوري الأمريكي |فيديو

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقة إنتر ميامي للفوز على منافسه سياتل سوندرز بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأربعاءضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتألق ليونيل ميسي مع إنتر ميامي وسجل هدف وصنع أخر ضمن ثلاثية سجلها الفريق البرغوث عن طريق جوردي ألبا وميسي وإيان فراي بينما سجل سياتل الهدف الوحيد عن طريق أوبيد فارجاس في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ويحتل فريق إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري الأمريكي برصيد 49 نقطة من 27 مباراة بفارق 8 نقاط عن المتصدر فيلادليفا من 30 مباراة.



وتجمد رصيد سياتل سوندرز عند النقطة 45 في المركز الرابع بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات