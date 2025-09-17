قبل مواجهة الإسماعيلي.. أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بشأن غياب نجم الفريق

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن غياب نجم الزمالك أحمد ربيع عن مواجهة الفريق أمام الإسماعيلي.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. شارك أحمد ربيع في التدريبات الجماعية لكن لم تكتمل جاهزيته قبل مباراة الإسماعيلي”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

حكام مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويتولى أمين عمر تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الأول برصيد 13 نقطة، ما يعكس انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة بقوة على اللقب.