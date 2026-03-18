إيفرا يهاجم كاف بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا

شنّ النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا هجومًا حادًا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على خلفية الجدل الدائر بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا، وقرار منح اللقب لمنتخب المغرب.

وقال إيفرا في تصريحات صحفية، إن ما حدث "عار على كرة القدم الإفريقية" واصفًا القرار بـ"الفضيحة"، مؤكدًا أن منتخب السنغال هو من فاز بالمباراة داخل الملعب.

وأضاف: "شاهدنا جميعًا بأم أعيننا أن السنغال هي من فازت بالكأس"، موجّهًا حديثه للجماهير المغربية: "أشقائي المغاربة، أحبكم، لكن لا يمكنكم الذهاب بعيدًا إلى هذا الحد".

وتابع النجم الفرنسي انتقاداته قائلًا إن كأس أمم إفريقيا فقدت مصداقيتها بعد هذه الواقعة، مشيرًا إلى أنه عندما قرأ الخبر ظن أنه "كذبة أبريل".

واختتم إيفرا تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات تقلل من شغفه بمتابعة كرة القدم، مضيفًا: "لم يعد هناك شيء يفاجئني، وهذا سبب مشاهدتي لها بشكل أقل، لأن قرارات كهذه تُعد فضيحة".