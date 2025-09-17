الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة اقتحام ملثمين لشقتها وسرقتها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة منشوران مدعومان بمقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء إحدى السيدات بقيام عدد من الأشخاص ملثمين باقتحام منزلها والتعدي عليها وأسرتها بالضرب وتقييدهم وسرقة هواتفهم المحمولة وتحطيم كاميرات المراقبة بالفيوم.

وقالت الداخلية في بيانها، إنه في إطار كشف حقيقة منشوران مدعومان بمقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا ادعاء إحدى السيدات بقيام عدد من الأشخاص ملثمين باقتحام منزلها والتعدي عليها وأسرتها بالضرب وتقييدهم وسرقة هواتفهم المحمولة وتحطيم كاميرات المراقبة بالفيوم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات حول القيمة الإيجارية لإحدى الوحدات السكنية الكائنة بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم المملوكة لزوج كريمة الشاكية ومستأجريها 3 عاملين محرر بشأنها بلاغات متبادلة خلال شهر أغسطس المنقضي قام على إثرها مستأجري الوحدة بالتعدي على الشاكية وكريمتها وزوج كريمتها بالضرب وإحداث تلفيات بالوحدة والاستيلاء على 3 هواتف محمولة منهم.

وأعلنت الوزارة أنه تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في حينه، كما تبين من الفحص عدم صحة ادعاء الشاكية بقيام ملثمين باقتحام منزلها والتعدي عليها، وبمواجهتها عللت ادعائها بذلك لاهتمام المسئولين بشكواها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.