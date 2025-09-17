إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة، من تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 حالات إزالة، من بينها حالة تعدٍّ عبارة عن "كود متغيرات" على أرض زراعية بمساحة تُقدر بحوالي 10 قراريط، وجرت الإزالة حتى سطح الأرض، مع إعادة الأرض إلى حالتها الأصلية وتسليمها إلى جهة الولاية المختصة، فضلاً عن تحرير محاضر تنفيذ في حينه بمركز الشرطة، لضمان استرداد حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أن هذه الحملات تأتي في إطار الموجة الـ26 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات مرة أخرى، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل أمنًا قوميًّا وغذائيًّا لا يمكن التفريط فيه.

من جانبه أوضح المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن هناك تقارير يومية تُرفع بشأن ما يتم تنفيذه من قرارات إزالة، مع تكليف رؤساء القرى والنواب بالمتابعة المستمرة لأي مخالفات، واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها.

من جانبه، شدد عبود الصيفي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، على أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة لإزالة كافة صور التعديات، وذلك بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الدولة جادة في استرداد حقها وفرض سيادة القانون.

ووجه محافظ كفر الشيخ رسالة حاسمة إلى المواطنين، مناشدًا إياهم بعدم تكرار مثل هذه المخالفات.