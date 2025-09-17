قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
تحقيقات وملفات

محلل سياسي: إسرائيل ترى في الدوحة كنزا استراتيجيا .. والمنطقة مقبلة على صراع

ياسمين القصاص

في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تتزايد المؤشرات على أن الصراع القائم لم يعد محصورا في سياقات محلية أو مواجهات تقليدية، بل أصبح معقدا، يمتد ليشمل البعد الجيوسياسي والطاقي، وينذر بتحولات إقليمية عميقة. 

وفي هذا السياق، تبرز الدوحة كلاعب رئيسي في معادلة استراتيجية يرى فيها الاحتلال الإسرائيلي فرصة لتحقيق اختراق نوعي في قلب منطقة الخليج.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن تعتبر إسرائيل العاصمة القطرية، الدوحة، كنزا استراتيجيا نظرا لموقعها الجغرافي الحيوي الذي يربطها بشواطئ الخليج وممرات الطاقة الحيوية، ويتجاوز الطموح الإسرائيلي مجرد تحجيم دور فصائل المقاومة، ليصل إلى السعي لفرض نفوذ واسع ومباشر في عمق المنطقة.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وفي ظل هذه الرؤية، يخشى أن تتحول المواجهة إلى "صراع غاز ودم"، حيث تتداخل المصالح الطاقية والجيوسياسية مع موازين القوة العسكرية. 

وأشار نعمة، إلى أن يترافق هذا مع تصعيد خطابي إسرائيلي خطير، إذ نقل عن رئيس حكومة الاحتلال تصريحات تهديدية مفادها أن على الدول الخليجية "التخلص من ما وصفه بالإرهابيين، وإلا ستتدخل إسرائيل بنفسها"، وهو تصريح فسر على أنه تمهيد لعمليات عسكرية مفاجئة لا تحترم سيادة الدول أو القانون الدولي.

وأشار نعمة، إلى أن هذه التهديدات فتحت الباب أمام احتمالات تدخلات عسكرية إسرائيلية محدودة ولكن خطيرة، قد تتجاوز الحدود المتعارف عليها، وتستغل الثغرات الإقليمية لتنفيذ أجندات توسعية.

وتابع: "وفي المقابل، تتابع قوى خليجية رئيسية مثل السعودية والإمارات التطورات عن كثب، متموضعة على "حافة المعادلة"، بانتظار تغير محتمل في ميزان القوى الإقليمي قد يفرض عليها اتخاذ موقف أكثر وضوحا أو تدخلا مباشرا".

والجدير بالذكر، أن الصورة الراهنة تكشف عن تصاعد خطير في حدة الصراع، حيث تتداخل الأطماع الإسرائيلية مع المخاوف الإقليمية، وتتقاطع المصالح الدولية مع التحالفات المتغيرة في الخليج. 

وبين طموحات الهيمنة، واستعدادات الردع، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة دقيقة، قد تعيد رسم خارطة التحالفات وتعيد تعريف خطوط النار في الخليج والشرق الأوسط ككل.

