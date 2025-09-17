الليلة.. الاتحاد السكندري يختم استعدادته قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية وسامي يحذر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق استعداداته النهائية اليوم الأربعاء قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية غدا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دور نايل".

ويأمل أحمد سامي المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز على كهرباء الإسماعيلية والعودة للانتصارات لتفادي غضب جماهير زعيم الثغر بعد تلقي هزائم متتالية

وحرص أحمد سامي المدير الفني للفريق على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين رفع معنوياتهم من أجل تحقيق الفوز مطالبا الجميع بتفادي كافة الأخطاء والتركيز الجيد من أجل تحقيق الفوز

موعد مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

تقام المباراة غدا الخميس المقبل على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط