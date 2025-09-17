برشلونة يفقد لامين يامال أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

يفقد نادي برشلونة الإسباني خدمات نجمه الشاب لامين يامال، أمام نيوكاسل، في المباراة المقرر لها غدا الخميس بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلت قائمة برشلونة لمواجهة نيوكسل من اسم لامين يامال، ليغيب اللاعب عن البلوجرانا للمباراة الثانية على التوالي.

هانز فليك يهاجم منتخب إسبانيا

وكان مدرب برشلونة، هانز فليك، أعرب عن استيائه من إشراك منتخب إسبانيا ليامال لدقائق اعتبرها غير ضرورية خلال انتصارين كبيرين في تصفيات كأس العالم.

واتهم فليك إسبانيا بإدراكها أن يامال يشعر بعدم الارتياح، وإشراكه رغم ذلك.

وقال الاتحاد الإسباني ردا على تصريحات فليك إنه لم يتلق أي إخطار من برشلونة بإصابة يامال.