تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وفيما يخص أسعار اللحوم والدواجن، سجل سعر الكيلو من اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن البيضاء نحو 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

أما كرتونة البيض، فقد تراوحت ما بين 120 و125 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الفول البلدي إلى 30 – 35 جنيهًا، وكيلو الدقيق 23 جنيهًا.

وبالنسبة للسلع التموينية الأساسية، بلغ سعر كيلو السكر 23 جنيهًا، وسجلت المكرونة (400 جرام) من 10 إلى 12 جنيهًا.

فيما تراوح سعر الأرز ما بين 240 جنيهًا للفة المكونة من 10 أكياس و235 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كجم.

كما بلغ سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 54 جنيهًا، بينما وصل سعر العبوة الكبيرة (5 لترات) إلى 305 جنيهات.

وفيما يتعلق بمنتجات السمن، سجل سعر الكيلو 65 جنيهًا، وعبوة الـ2 كجم 127 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمن البيضاء (2 كجم) عند 117 جنيهًا.

كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 52 جنيهًا، وسجلت لفة الجلاش 12 جنيهًا.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات متنوعة للتخفيف عن كاهل الأسر، من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة.

وتستهدف هذه الجهود ضمان استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم المعارض الموسمية.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وتعزيز دور المبادرات المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.