قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

سلع غذائية أرشيفية
سلع غذائية أرشيفية
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وفيما يخص أسعار اللحوم والدواجن، سجل سعر الكيلو من اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن البيضاء نحو 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو. 

أما كرتونة البيض، فقد تراوحت ما بين 120 و125 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الفول البلدي إلى 30 – 35 جنيهًا، وكيلو الدقيق 23 جنيهًا.

وبالنسبة للسلع التموينية الأساسية، بلغ سعر كيلو السكر 23 جنيهًا، وسجلت المكرونة (400 جرام) من 10 إلى 12 جنيهًا. 

فيما تراوح سعر الأرز ما بين 240 جنيهًا للفة المكونة من 10 أكياس و235 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كجم. 

كما بلغ سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 54 جنيهًا، بينما وصل سعر العبوة الكبيرة (5 لترات) إلى 305 جنيهات.

وفيما يتعلق بمنتجات السمن، سجل سعر الكيلو 65 جنيهًا، وعبوة الـ2 كجم 127 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمن البيضاء (2 كجم) عند 117 جنيهًا. 

كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 52 جنيهًا، وسجلت لفة الجلاش 12 جنيهًا.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات متنوعة للتخفيف عن كاهل الأسر، من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة. 

وتستهدف هذه الجهود ضمان استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم المعارض الموسمية.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وتعزيز دور المبادرات المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد سلع اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يتابع استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة لبطولة العالم بالفلبين

النادي الأهلي

لسه بدري.. 5 أسباب أدت لـ انتكاسة الأهلي بالدوري

الأهلي

في ظل غياب الثنائي..عبد الباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد