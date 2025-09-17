الشباب والرياضة: تطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور محمد عبدالستار، مسؤول مراكز التخاطب بوزارة الشباب والرياضة، عدداً من مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمحافظة البحر الأحمر، في إطار متابعة وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الهمم.

وشملت الجولة مركز شباب الغردقة ومركز شباب سفاجا، حيث اطلع عبدالستار على سير العمل والخدمات المقدمة للأطفال والشباب، وتأكد من جودة البرامج التدريبية المتاحة بالمراكز.

وخلال الزيارة، التقى عبدالستار بفراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات التي قد تواجه المراكز، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأعرب عبدالستار عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مكتب "قادرون باختلاف" برئاسة محمد رمضان، منسق المكتب بالبحر الأحمر، ومراكز التخاطب بالمحافظة، مشيدًا بدورها المهم في دمج ذوي الهمم وتنمية قدراتهم في بيئة مناسبة وداعمة. كما ثمّن التزام القائمين على المراكز وتفانيهم في خدمة الأطفال والشباب، داعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح لتقديم أفضل رعاية وخدمات لهذه الفئة.