نائب محافظ البحر الأحمر: التعليم الفني يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت نائب محافظ البحر الأحمر ماجدة حنا ، أن التعليم الفني يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" ، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم الفني والصناعي لما له من دور محوري في تلبية احتياجات سوق العمل وربط الخريجين بفرص تشغيل حقيقية.



جاء ذلك خلال مشاركتها في فاعليات الندوة التعريفية عن التعليم المزدوج واهميتة بعنوان( طريقك فى التعليم المزدوج بالبحرالاحمر ) والتي عقدت اليوم بمجمع الإعلام بمدينة الغردقة والتي نظمتها الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بالبحرالاحمر بحضور فايزة أحمد ابوالحسن مدير مديرية التربية والتعليم بالبحرالاحمر وكامل علي مدير الوحدة الإقليميّة للتعليم المزدوج بالبحرالأحمر .



وقال بيان اليوم لمحافظة البحرالأحمر ، إن الندوة تناولت نظام التعليم والتدريب المزدوج فى مجال السياحة والفنادق والاستعانة بطلاب التعليم الفني فى كافة المجالات لتدريبهم وتأهيلهم لسوق كما أوضحت ماجدة حنا أن المحافظة تعمل على تحديث المناهج وتدريب المعلمين وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار في بناء الإنسان ودفع عجلة التنمية الشاملة .



وأضاف البيان أن نسبة خريجي التعليم الفني تمثل أكثر من نصف إجمالي طلاب التعليم ما قبل الجامعي، وهو ما يعكس أهميته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ومن جانبه أكد كامل على مدير الوحدة الإقليميّة لتعليم المزدوج بالبحر الأحمر،انة يتم توفير جميع الأجواء المناسبة لأداء فترة التدريب، بهدف تنمية مهاراته ليكون جاهزا لسوق العمل