«الجو هيقلب» .. متى تنخفض درجات الحرارة وتسقط الأمطار؟

أيام قليلة و ينتهي فصل الصيف رسمياً ويحل علينا فصل الخريف بأجوائه الباردة الخفيفة استعداداً لاستقبال فصل الشتاء 2025 ، ويترقب الجميع انتهاء ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها آخر أيام الصيف وموعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار.

خرائط الطقس تكشف مفاجآة

وكشفت خرائط الطقس عن حالة الأجواء في نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، حيث نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار في بعض المناطق وذلك بالتوازي مع بداية فصل الخريف 2025.

موعد فصل الشتاء

موعد تحسن الطقس وسقوط الأمطار

وتوقعت الأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح نهاية شهر سبتمبر الجاري وأول شهر أكتوبر المقبل، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة

ومن المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتسجل بعض مُدن الدلتا 32° درجة مئوية خلال ساعات النهار، والعظمى في القاهرة 34° درجة مئوية.

ويبدأ تمركز منخفض جوي ضحل امام سواحلنا الشمالية، يعمل على انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح الشمالية الغربية المعتدله في درجة حرارتها.

موعد سقوط الأمطار

حالة الطقس غدًا الخميس 18 سبتمبر

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس 18 سبتمبر، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره .

شبورة مائية صباحاً

ونشهد غدا الخميس شبورة مائية من 9:4 صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غداً الخميس 18 سبتمبر

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة



العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية



العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح



العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج



العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا



العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان



العظمى 39 درجة.

الصغرى 25 درجة.