الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر
أخبار البلد

«الجو هيقلب» .. متى تنخفض درجات الحرارة وتسقط الأمطار؟

موعد فصل الشتاء 2025
موعد فصل الشتاء 2025
رشا عوني

أيام قليلة و ينتهي فصل الصيف رسمياً ويحل علينا فصل الخريف بأجوائه الباردة الخفيفة استعداداً لاستقبال فصل الشتاء 2025 ، ويترقب الجميع انتهاء ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها آخر أيام الصيف وموعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار. 

خرائط الطقس تكشف مفاجآة

وكشفت خرائط الطقس عن حالة الأجواء في نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، حيث نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار في بعض المناطق  وذلك بالتوازي مع بداية فصل الخريف 2025. 

موعد فصل الشتاء 

موعد تحسن الطقس وسقوط الأمطار 

وتوقعت الأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح نهاية شهر سبتمبر الجاري وأول شهر أكتوبر المقبل، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة

ومن المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتسجل بعض مُدن الدلتا 32° درجة مئوية خلال ساعات النهار، والعظمى في القاهرة 34° درجة مئوية.

 ويبدأ تمركز منخفض جوي ضحل امام سواحلنا الشمالية، يعمل على انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح الشمالية الغربية المعتدله في درجة حرارتها.

موعد سقوط الأمطار 

حالة الطقس غدًا الخميس 18 سبتمبر 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس  18 سبتمبر، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره .

شبورة مائية صباحاً 

ونشهد غدا الخميس شبورة مائية من 9:4 صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غداً الخميس 18 سبتمبر 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة
 

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية
 

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح
 

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج
 

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا
 

العظمى 38 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان
 

العظمى 39 درجة.

الصغرى 25 درجة.

موعد انتهاء الصيف موعد فصل الشتاء موعد بداية الشتاء موعد فصل الخريف نهاية الصيف٢٠٢٥ موعد سقوط الأمطار

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

حسام حبيب

حسام حبيب يروج لحفله الغنائي في اليوم الوطني السعودي

محمد هنيدي

أحمد السقا يسلم محمد هنيدي تكريمه فى ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

دينا

دينا تطلق أول أكاديمية متكاملة لتعليم الرقص الشرقي والفنون في مصر

بالصور

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

