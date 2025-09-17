ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات نقلاً عن مصدر في الأهلي بشأن لاعبي النادي و ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مصدر بالأهلي:" اللعيب اللي هيكون له طلبات غير منطقية في تمديد أو تعديل عقده هنقوله مع السلامة بعد نهاية عقده وده حصل مع ربيعة وأكرم توفيق والفترة الجاية اللي هيفكر يلوي ذراع النادي هنصارح الجمهور بكل طلباته حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع".

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.