في ظل غياب الثنائي..عبد الباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً للجماهير بشأن التشكيل الأنسب للنادي الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد عبد الباسط :" برأيك ما هو التشكيل الأنسب للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في ظل غياب زيزو وإمام عاشور ؟".



يذكر أن عبد القادر ابتعد لفترات طويلة عن التدريبات في عهد المدير الفني السابق، الإسباني خوسيه ريبيرو، قبل أن يعود مؤخرًا ويظهر حماسًا واضحًا ورغبة في استعادة مكانته داخل الفريق، الأمر الذي أدى إلى تعرضه للإجهاد.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.