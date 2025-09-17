إنجي الشاذلي: بدأت التصوير كهواية متأثرة بوالدي

كشفت المصورة إنجي الشاذلي، أول مصرية متخصصة في تصوير مشاهد الأكشن، عن بداياتها في المجال، وسبب دخولها المجال بالرغم من بعده عن دراستها.

وقالت إنجي الشاذلي،خلال حوارها ببرنامج “أنا وهو وهي” على قناة صدى البلد، إنها لم تدرس التصوير أكاديميا وإنما ورثت الشغف من والدها الذي كان ضابطا ويهوى التصوير.

وأوضحت أنها درست Computer Science في الجامعة، لكنها اعتادت منذ طفولتها على الكاميرا بسبب اهتمام والدها بالفن، وهو ما غرس بداخلها حب التصوير.

ولفتت إلى أنها قررت تحويل هوايتها إلى مهنة بعد تفكير طويل، معتمدة على التعلم الذاتي والقراءة المستمرة.