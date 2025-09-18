قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة؟

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة
نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة
إبراهيم القادري

أثناء قيادة السيارات يجب الالتزام بقواعد المرور من أجل زيادة السلامة عند التحرك بالسيارات علي الطرق السريعة، ويجب الحافظ على تركيزك وتجنب مشتتات الانتباه، واستخدام حزام الأمان، والحافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى.

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة 

ويجب أيضا تقديم الصيانة الدورية لسيارتك، وفحص الإطارات والمصابيح بانتظام، بالإضافة إلى ضبط المرايات بشكل صحيح، ويجب أخذ فترات راحة منتظمة لتقليل الإرهاق، وقم بتكييف سرعة قيادتك مع ظروف الطريق .

- نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة :

الالتزام بالقواعد

يجب أتباع إشارات المرور وقواعد السلامة المرورية من أجل الحفاظ علي سلامتك وسلامة الأخرين .

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة 

تجنب المشتتات

لا تستخدم الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني آخر أثناء القيادة، وركز فقط على الطريق، لان تشتيت الانتباه يؤدي الي وقوع حوادث كارثية علي الطرق السريعة .

استخدام حزام الأمان

احرص على ربط حزام الأمان أنت وجميع الركاب، من أجل تقليل خطر الإصابات .

ترك مسافات آمنة

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة 

اترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتجنب الاصطدام عند التوقف المفاجئ في حالة حدوث شىء غير طبيعي علي الطريق .

صيانة الدورية للسيارة

تحقق بانتظام من ضغط الإطارات، ونظام عمل الفرامل، ومستوى السوائل، وعمل جميع مصابيح السيارة لضمان سلامتها .

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة 

ضبط المرايات

عدل مرايات سياراتك للرؤية الجانبية والخلفية لتعزيز رؤيتك وتقليل النقاط العمياء.

القيادة حسب الظروف

قم بتخفيض السرعة في الظروف الجوية السيئة مثل المطر أو الشبورة .

أخذ فترات راحة

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة 

عند الذهاب لرحلاتك يجب أخذ فترات راحة منتظمة كل ساعتين لتقليل الإرهاق والحفاظ على التركيز .

توقع المخاطر

نصائح هامة للسلامة أثناء قيادة السيارة 

كن مستعد لمواجهة مخاطر الطريق من خلال توفير وقت استجابة كاف وتجنب الحركات المفاجئة .

