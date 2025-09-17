تجده لا يبالي بتلاوة القرآن.. خالد الجندي يحذر من صحبة هؤلاء الناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معنى قوله تعالى: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي"، يتطلب من المسلم الصبر على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو شعر بأنها ثقيلة أو مقلقة لأنها تهذب النفس وتقوم السلوك، مؤكداً أن الصبر على السنة والحديث النبوي سبيل للتزكية والتهذيب.

وأوضح الشيخ خالد الجندي ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، الغداة تعني بداية النهار، والعشي وقت المغرب، مبيناً أن الآية تدعو لملازمة الصالحين الذين يذكرون الله في هذه الأوقات وعدم الانشغال عنهم أو ترك صحبتهم.

الشيخ خالد الجندي: 3 علامات يجب الحذر منها في الصديق

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الآية حذرت من طاعة من غفل قلبه عن ذكر الله، مشيراً إلى أن هناك ثلاث علامات يجب الحذر منها في الصديق أو القرين: أن يكون قلبه غافلاً عن ذكر الله، أن يتبع هواه، وأن يكون أمره فرطاً أي مفرطاً وضائعاً.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن من لا يحترم شعائر الله كمن لا يغير من سلوكه عند سماع الأذان أو لا يبالي بتلاوة القرآن هو ممن غفل قلبه عن الذكر، داعياً إلى تربية الأبناء على احترام الأذان والقرآن والصلاة على النبي حتى تنشأ الأجيال على حب الدين والاقتداء بالقيم.

وشدد الشيخ خالد الجندي على ضرورة مراقبة الصحبة والأصدقاء، لأن التأثر بهم قوي، والحرص على ملازمة من يذكرون الله ويعينون على الطاعة، تطبيقاً لأمر الله بعدم طاعة الغافلين.

وختم الشيخ خالد الجندي "بالتأكيد أن التربية تبدأ من القدوة داخل البيت، وأن ما يراه الطفل من أبيه وأمه من احترام للشعائر يترسخ في سلوكه وينشأ عليه".