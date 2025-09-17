قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة جزار وأولاده بتهمة قتل شخص في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها – الدائرة الخامسة – بتأجيل محاكمة جزار وأولاده لاتهامهم بقتل شخص بضربه بسلاح أبيض على الرأس إثر خلاف سابق بينهم، وكذلك محاكمة شقيقين لشروعهما في قتل شخص إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلى دور شهر نوفمبر المقبل.

صدر الحكم في القضيتين برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم طبوشه، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

القضية الأولى

قررت المحكمة تأجيل محاكمة الشقيقين «أحمد. س. ف» (23 سنة – عاطل) و«محمد. س. ف» (28 سنة – عاطل)، المقيمين بعرب العيايدة – أبو زعبل، في القضية رقم 12974 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1305 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر نوفمبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 9 مايو 2025، حينما شرع المتهمان في قتل المجني عليه يحيى أحمد حسين عيد عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات سابقة، حيث توجها إلى الحانوت الخاص به وألقيا عليه مادة سائلة، ثم أضرم المتهم الأول النيران باستخدام قداحة، مما تسبب في إصابات خطيرة كادت تودي بحياته لولا سرعة تلقيه العلاج.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أحرزا أداة «مادة معجلة للاشتعال – قداحة» دون مسوغ قانوني.

القضية الثانية
قررت المحكمة تأجيل محاكمة «علاء. س. ع» (29 سنة – عامل)، و«سعيد. ع. م» (54 سنة – جزار)، و«يوسف. س. ع» (26 سنة – جزار)، و«أحمد. س. ع» (32 سنة – مالك كافيه)، جميعهم من أبو زعبل – الخانكة، في القضية رقم 1388 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1073 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر.

وتعود الواقعة إلى يوم 21 يناير 2025، حينما أقدم المتهمون على قتل المجني عليه خالد نصر عبد العال حسن عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق، حيث أعدوا سلاحًا أبيض «سنجة» وتوجهوا إلى مكان تواجده، وسدَّد له المتهم الأول ضربة قاتلة بالرأس أودت بحياته، بينما تواجد باقي المتهمين لدعمه ومنع تدخل أي شخص لإنقاذ المجني عليه.

