فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد حفل استقبال الدفعتين الثالثة والرابعة من المعلمين الجدد

أ ش أ

شهد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، اليوم/الأربعاء/، حفل استقبال الدفعتين الثالثة والرابعة من المعلمين الجدد ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال المحافظ، في كلمته، إن المعلمين الجدد يمثلون نخبة مميزة من شباب مصر ودفعة قوية للعملية التعليمية، مشيدًا بمهنة التعليم ودورها في تشكيل عقول المستقبل وصياغة شخصيات الأجيال القادمة. 

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التعليم، حيث بلغت مخصصاته في الموازنة العامة لعام (2025 / 2026) نحو 315.1 مليار جنيه، فيما وصل عدد المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم في الإسكندرية منذ عام 2023 إلى نحو 2258 معلمًا، مما ساعد على سد العجز بالمدارس خاصة في إدارتي العامرية وبرج العرب.

وشدد المحافظ على أهمية دور المعلمين في مواكبة التطورات التعليمية واكتساب المهارات الجديدة، مؤكدًا أن دورهم يتجاوز حدود الوظيفة ليكون رسالة سامية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب. 

كما ثمن المحافظ، جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي ومواكبة التطور التكنولوجي، مشيدًا بدور مكتبة الإسكندرية في احتضان الفعاليات التعليمية والمؤتمرات المؤثرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبوزيد أن المعلمين الجدد يمثلون إضافة متميزة بطاقات شابة تسهم في النهوض بالعملية التعليمية، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في التخصصات المختلفة. 

وأضاف أن تعليم الإسكندرية أنهى كافة استعداداته للعام الدراسي الجديد، حيث تم استلام الكتب المدرسية من المخازن المركزية وجار تسليمها للطلاب دون ربطها بسداد المصروفات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين 150 ألف معلم، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة التعليم وتطوير النظام التعليمي وفق المعايير العالمية.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد مسابقة تعيين 30 ألف معلم ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

مشغولات ذهبية

بعد قرار الفيدرالي.. هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

حركة تغييرات ضخمة بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

جانب من اللقاء

وزير الاستثمار يلتقى السفير الإيطالي بالقاهرة ووفد شركة تكنوكاب لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

