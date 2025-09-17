محافظ الإسكندرية يشهد حفل استقبال الدفعتين الثالثة والرابعة من المعلمين الجدد

شهد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، اليوم/الأربعاء/، حفل استقبال الدفعتين الثالثة والرابعة من المعلمين الجدد ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وذلك بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال المحافظ، في كلمته، إن المعلمين الجدد يمثلون نخبة مميزة من شباب مصر ودفعة قوية للعملية التعليمية، مشيدًا بمهنة التعليم ودورها في تشكيل عقول المستقبل وصياغة شخصيات الأجيال القادمة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التعليم، حيث بلغت مخصصاته في الموازنة العامة لعام (2025 / 2026) نحو 315.1 مليار جنيه، فيما وصل عدد المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم في الإسكندرية منذ عام 2023 إلى نحو 2258 معلمًا، مما ساعد على سد العجز بالمدارس خاصة في إدارتي العامرية وبرج العرب.

وشدد المحافظ على أهمية دور المعلمين في مواكبة التطورات التعليمية واكتساب المهارات الجديدة، مؤكدًا أن دورهم يتجاوز حدود الوظيفة ليكون رسالة سامية تسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب.

كما ثمن المحافظ، جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي ومواكبة التطور التكنولوجي، مشيدًا بدور مكتبة الإسكندرية في احتضان الفعاليات التعليمية والمؤتمرات المؤثرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبوزيد أن المعلمين الجدد يمثلون إضافة متميزة بطاقات شابة تسهم في النهوض بالعملية التعليمية، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في التخصصات المختلفة.

وأضاف أن تعليم الإسكندرية أنهى كافة استعداداته للعام الدراسي الجديد، حيث تم استلام الكتب المدرسية من المخازن المركزية وجار تسليمها للطلاب دون ربطها بسداد المصروفات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين 150 ألف معلم، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة التعليم وتطوير النظام التعليمي وفق المعايير العالمية.