جولات مسائية لمحافظ الأقصر لمتابعة مستوى النظافة والإنارة والخدمات

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عددا من المراكز والمدن؛ للوقوف على مستوى النظافة والإنارة والخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة شارع كورنيش النيل بمدينة الأقصر لمتابعة النظافة والأمن، إلى جانب تفقد محور سمير فرج والطريق المؤدي لميدان سمير فرج بمدخل مدينة طيبة مرورا بالفرقة 15 وطريق مطار الأقصر ، ثم توجه إلى القرنة بالبر الغربي؛ لتفقد إنارة الجبل بالمنطقة الأثرية ليلا.

وخلال جولته، وجّه محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للإنارة العامة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بما يليق بالمواطنين والزائرين.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، وعلي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، وماري روحي مدير مشروع الكهرباء بالمحافظة.