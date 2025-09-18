خبير اقتصادي: لأول مرة نرى ورقة حكومية تصدر بأفكار مختلفة وشاملة للإصلاح الاقتصادي

علق محمد رضا الخبير الاقتصادي، على إطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر.



وقال محمد رضا في حواره على قناة “دي إم سي”: "لأول مرة نرى ورقة حكومية تصدر بأفكار مختلفة وشاملة للإصلاح الاقتصادي".



وتابع محمد رضا: "نعيش تحسن نسبي اقتصاديا وهو ما يعزز إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".



وأكمل محمد رضا: "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تم إطلاقها في التوقيت المناسب وهناك تحسن في نسب النمو الاقتصادي داخل مصر".



ولفت محمد رضا: "هناك خطط للملف الاقتصادي على مستوى الـ 5 سنوات المقبلة".

