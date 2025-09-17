دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو بهدف وأسيست لـ صلاح

تقدم فريق ليفربول على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق أندرو روبرتسون (أسيست صلاح) ومحمد صلاح في الدقيقتين 4، 6.

فيما جاء هدف أتلتيكو عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقة 45+3.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبرهيما كوناتي، جيرمي فريمبونج.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك، محمد صلاح.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، لو نورماند، لينجليت، جالان.

خط الوسط: سيميوني، باريوس، جالاهير، جونزاليس.

خط الهجوم: راسبادوري، أنطوان جريزمان