الغندور يحذر ببيان رسمي بتقديم بلاغ للجهات الأمنية ضد قائمين على قناة يوتيوب

حذر الإعلامي خالد الغندور في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديم بلاغ للجهات الأمنية ضد قائمين على قناة يوتيوب.

وكتب خالد الغندور :"بيان هام!

يحذّر الكابتن خالد الغندور بأنه سيتقدم ببلاغ للجهات الأمنية ونيابة أمن الدولة العليا ضد القائمين على قناة على اليوتيوب بعنوان "@الكابتنالتاريخي" أو "Stad almehwar" والتي تلمّح كذبًا أنها تابعة له وتقوم بنشر فيديوهات مسروقة من الصفحة الرسمية للكابتن خالد، وتضع عليها عناوين تثير الفتنة والضغينة بين جماهير الكرة، ما قد يسبب ضررًا على الأمن والسلام الاجتماعي.

وأضاف :"ويمنح الكابتن خالد القائمين على الصفحة مهلة 48 ساعة لحذف جميع الفيديوهات الخاصة به التي تم نشرها على القناة، وإلا سيقاضي جميع القائمين على تلك القناة أمام الجهات القضائية المختلفة".



وختم :"وتأتي تلك المهلة لعدم ضياع مستقبل شباب قد يكونوا لجأوا لهذه الخطوة عن جهل لعواقبها.

وفي النهاية.. قد أعذر من أنذر!".