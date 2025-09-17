قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«الغندور» في رسالة غامضة: سعيد جدًا بالتحقيق مع الجميع لنعرف من المُتجاوز

الغندور
الغندور
علا محمد

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة لأي شخص أساء إليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سعيد بفتح ملف تحقيق معهم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "سعيد جدًا بالتحقيق مع الجميع لنصل إلى من هو المتجاوز، وأتمنى أن أحصل على حقي بإذن الله".

وكان سيد عبد الحفيظ قد صرّح في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر" قائلاً: "خسارة الزمالك أمام وادي دجلة وديًا قبل انطلاق الموسم، ثم تكرارها في مواجهة الدوري بنتيجة 1-2، تؤكد أن أسلوب لعب وادي دجلة فعال بنسبة كبيرة، وأن هناك نقطة ضعف في الزمالك تم استغلالها، وخوان ألفينا لاعب مميز جدًا جدًا، يذكرني بخالد الغندور"، ضاحكًا، "لكن دمه مش تقيل زي خالد".

وعلّق خالد الغندور على حسابه قائلًا: "شكرًا جزيلًا كابتن سيد عبد الحفيظ على ذوقك وأدبك، وشكرًا للناس التي كانت قاعدة تضحك".

كشف الإعلامي خالد الغندور أيضًا عن تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد أبو المعاطي السلاخ بعد رصد تجاوزات منه، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الحساب الرسمي لـ «الغندور»: “تقدم اليوم الكابتن خالد الغندور بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد: أبو المعاطي السلاخ بعد رصد تجاوزات منه في حق الغندور”.

ويُذكر أن أبو المعاطي ذكي قد اتهم خالد الغندور في أحد فيديوهاته بالشماتة في المرض، وهو ما نفاه الغندور، ومن المؤكد أن نجم الزمالك السابق لم يقم بذلك.

الإعلامي خالد الغندور تصريحات سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ أبو المعاطي السلاخ تقديم شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام للمجلس الأعلى للإعلام

