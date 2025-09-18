شرطة بنسلفانيا: مسلح يقتل 3 شرطيين ويصيب آخرين

شهدت مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا حادثًا مأساويًا، عندما فتح مسلّح النار على ضباط شرطة كانوا ينفّذون مذكرة تفتيش، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن وإصابة اثنين آخرين، قبل أن تردّه الشرطة وتقتله.

الهجوم وقع حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر المحلي، في ريف نورث كودوروس تاونشيب التابعة لمقاطعة يورك، في منزل بالقرب من “شارع هار رود” وسط أراضٍ زراعية يمتدّ إليها الطريق من مبانٍ زراعية وحظائر، وفقا لما أعلنته شرطة الولاية

الضباط كانوا هناك لمتابعة تحقيق متعلق بمسألة عائلية (domestic-related investigation) بدأ في اليوم السابق، بحسب تصريحات مسؤولي الشرطة.

وحين اقترب الضباط لتنفيذ المذكرة اقتُرِف الهجوم؛ إذ أطلق المُشتبه به النار عليهم فجأة، فردّت الشرطة واشتبكت معه، ما أدّى في النهاية إلى مقتله.