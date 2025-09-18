شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي مع تباين بين الشركات المنتجة، حيث واصلت مصانع الحديد والأسمنت طرح منتجاتها بأسعار متفاوتة

بينما استقرت أسعار باقي المواد مثل الجبس والطوب والرمل والزلط. ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بتوازن العرض والطلب وحركة السوق خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

حديد عز 38.200 جنيه للطن

حديد المصريين 38.500 جنيه للطن

حديد الجارحي 36.000 جنيه للطن

حديد المراكبي 37.580 جنيه للطن

حديد الشاي 38.340 جنيه للطن

حديد السويس 36700 جنيه للطن

حديد المعادي 39.200 جنيه للطن

حديد العشري 36200 جنيه للطن

حديد الوطنية 36500 جنيه للطن

حديد مصر ستيل 36400 جنيه للطن



وصل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى نحو 4,070 جنيهًا للطن.

ويصل سعر أسمنت النصر بالأسواق اليوم إلى نحو 3,320 جنيه للطن.

كم وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم نحو 2,100جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت السويس 3,450 جنيه.

وأكد المتعاملون في سوق مواد البناء أن الأسعار الحالية مستقرة دون زيادات ملحوظة، مع توافر المعروض بكميات تغطي احتياجات السوق، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.