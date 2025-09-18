زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمينة الدسوقي

يترقب أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وغرب أوروبا ليلة 13 إبريل2029، حدثا فلكيا استثنائيا عندما يقترب الكويكب العملاق "أبوفيس" (Apophis) من الأرض.

مشاهدة نادرة بالعين المجردة

ويمكن رؤيه المشهد بالعين المجردة، ليبدو كنجمة خافتة مضيئة بين نجوم السماء، وتحديدا ضمن مجموعة "الدب الأكبر".

أول ظهور مباشر لكويكب خطير

وبحسب موقع "لايف ساينس"، نقلا عن ريتشارد بينزيل، أستاذ علوم الكواكب بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن مرور "أبوفيس" يمثل المرة الأولى في التاريخ التي يشاهد فيها كويكب مصنف ضمن "المخاطر المحتملة" دون الحاجة إلى تلسكوبات أو أجهزة متطورة.

مرة كل 7500 عام

يبلغ عرض الكويكب نحو 340 مترا، أي ما يعادل تقريبا ارتفاع برج إيفل. ويشير العلماء إلى أن اقتراب جرم سماوي بهذا الحجم من الأرض يعد حدثا فريدا لا يتكرر سوى مرة واحدة كل 7500 عام.

ويؤكد بينزيل أن هذه التجربة "ليست مجرد عرض بصري مذهل للجمهور، بل فرصة علمية نادرة لدراسة كيف يمكن لجاذبية الأرض أن تعيد تشكيل سطح كويكب ضخم".

لا مخاطر من الاصطدام

ورغم تصنيفه سابقا ضمن الأجرام الخطيرة، شدد بينزيل – وهو مخترع مقياس تورينو الخاص بتقدير أخطار الكويكبات – على أن "أبوفيس سيمر بسلام من دون أي اصطدام بالأرض"، مؤكدًا ذلك مرارا في مؤتمر "يوروبلانيت" للعلوم الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

من الإله المصري إلى الكويكب

يحمل الكويكب اسم "99942 أبوفيس"، المستمد من إله العالم السفلي في الأساطير المصرية القديمة وفي عام 2021، أزال العلماء الكويكب رسمبا من قائمة التهديدات المحتملة للأرض، مؤكدين أنه لن يشكل أي خطر خلال المئة عام المقبلة على الأقل.

