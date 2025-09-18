قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإكوادور تواجة تجارة المخدرات والجريمة المنظمة بدستور جديد || تفاصيل

رئيس الإكوادور
رئيس الإكوادور
محمود نوفل

اقترح رئيس الإكوادور "دانيال نوبوا" صياغة دستور جديد من شأنه أن يعزز جهاز البلاد القمعي ضد تجارة المخدرات والجريمة المنظمة. 


وأشارت صحيفة "لو فيجارو" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس- إلى أنه ومنذ توليه السلطة عام 2023، حاول الرئيس "نوبوا" مرارا وتكرارا تعديل دستور البلاد ولكن المحكمة الدستورية، التي تشترط موافقتها لإصلاح الدستور، رفضت بعض مقترحاته.

وفي رسالة له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة  قال الرئيس "نوبوا"،"إنكم صوتتم للتغيير، وهو تغيير لا يمكن ترسيخه طالما أن القواعد الحالية تمنعنا من مكافحة الجريمة المنظمة والهياكل السياسية التي تحميها وتدعمها بشكل مباشر".


وأضاف قائلا "إنه "في ظل هذا الوضع، لا مجال للتبريرات، بل للعمل فقط".. مقترحا "عقد جمعية تأسيسية تعيد السلطة للشعب وتحرر البلاد من سطوة المؤسسات". 


ودخل دستور الإكوادور الحالي حيز التنفيذ عام 2008 في عهد رئيس الإكوادور السابق "رافائيل كوريا" (2007 - 2017). 


ومن بين الإصلاحات التي روج لها الرئيس "نوبوا" السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية في الإكوادور، وهو أمر محظور بموجب الدستور الحالي، للمساعدة في مكافحة تهريب المخدرات. 
ويعتزم الرئيس إجراء استفتاء على هذه المسألة في شهر نوفمبر المقبل . 


واستخدمت الولايات المتحدة سابقا قاعدة عسكرية في /مانتا،/، جنوب غرب الإكوادور، لأنشطة مكافحة المخدرات، لكن الرئيس السابق "كوريا" أجبرها على الانسحاب منها عام 2009. 


وبفضل موانئها المطلة على المحيط الهادئ، واقتصادها المعتمد على الدولار، وموقعها بين كولومبيا وبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، أصبحت الإكوادور نقطة انطلاق لـ 70% من الكوكايين العالمي، وفقا للبيانات الرسمية. 


ووفقا لمؤسسة "إنسايت كرايم"، كانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة أيضا الأكثر خطورة في أمريكا اللاتينية عام 2024، حيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 39 جريمة لكل 100 ألف نسمة.
 

أمريكا الجنوبية دستور جديد للإكوادور دانيال نوبوا الإكوادور رئيس الإكوادور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

قطاع غزة

شركات متورطة في إبادة سكان غزة.. مطالب عمالية بفضحها ومقاطعتها

ملك إسبانيا

حسام الشاعر : زيارة ملك وملكة إسبانيا لمصر لها مردود سياحي مهم

ايجي هيلث

وزارة الصحة تشارك في مؤتمر “إيجي هيلث” لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد