خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟
عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره
أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يقدم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي ضوء حقوق الإنسان

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل والوفد المرافق لها لتعزيز جهود التعاون بين الصندوق ووزارة العدل ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان ،بحضور  الأستاذ مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق وقيادات الصندوق ، وضم الوفد المستشار ميشيل حكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد شلقامى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشارة وفاء المنشاوي رئيس نيابة ادارية ،أعضاء المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل .
 
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقطاع حقوق الانسان بوزارة العدل ،واستعراض أبرز محاور عمل الصندوق الممثلة في السياسات والتشريعات وفى برامج الوقاية كذلك الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، اضافة الى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، فضلا عن  اتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 34 مركزا في 19 محافظة حتى الآن  ويتم توفير الخدمات العلاجية  لمرضى الإدمان  في ضوء حقوق الإنسان ،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز ،مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا ، أيضا لهم الحق في الحصول على خدمات  لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وانه على مدار أول  8  أشهر من عام 2025  ،تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 99662  مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا ووفقا للمعايير الدولية بداية  من سحب المخدر من المريض وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ،وأيضا  اتاحة تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي .
 
من جانبها ثمنت المستشارة سوزان عبد الرحمن  جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  في تقديم خدمات العلاج والتأهيل بالمراكز التابعة للصندوق وفقا للمعايير الدولية، وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من توفير أوجه الرعاية الكاملة للمتعافين من الإدمان بمراكز تتمتع بكافة الخدمات وبالمجان ، فضلا عن البرامج الوقائية التي ينفذها الصندوق لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطى المواد المخدرة لاسيما الشباب لحمايتهم  من الوقوع في براثن الإدمان كما وجهت الشكر للدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق على الجهود الكبيرة التى يقوم بها الصندوق  فى برامج الوقاية ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي وحملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات وأن الفتره المقبلة ستشهد مزيد من التعاون مع الصندوق .

