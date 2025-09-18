قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟
عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها

مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها
مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها
إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة، والمقرر يوم السبت 20 سبتمبر 2025، أطلقت العديد من المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية تخفيضات واسعة على السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن ومشتقاتها، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع تزايد متطلباتهم الشرائية في هذه الفترة.

تخفيضات تصل إلى 28%

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس تراجعًا ملحوظًا في بعض السلاسل التجارية، حيث تراوحت نسب التخفيضات المقدمة بين 5% و28% باختلاف الشركات المنتجة وحجم العبوة ونوع المنتج. وتشمل هذه العروض الدواجن الكاملة ومشتقاتها من صدور وأوراك وأجنحة وبانيه ودبوس وشيش طاووق، إضافة إلى الكبدة والقوانص.

أسعار الدواجن ومشتقاتها بعد التخفيضات

أسعار شيش الدواجن اليوم

  • شيش طاووق دجاج طازج وزن 900 جرام: 200 جنيه.
  • كيلو شيش دجاج مجمد: 268 جنيهًا.

أسعار صدور الفراخ اليوم

  • كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة: 140 جنيهًا.
  • صدور دجاج بالعظام طازجة وزن 900 جرام: 135 جنيهًا.

أسعار دبوس الدواجن اليوم

  • دبوس دجاج طازج وزن 900 جرام: 120 جنيهًا.
  • كيلو دبوس دجاج طازج: 140 جنيهًا.

أسعار الكبدة والقوانص اليوم

  • كبدة وقوانص دجاج طازج وزن 900 جرام: 115 جنيهًا.
  • كبدة دجاج طازجة وزن 900 جرام: 115 جنيهًا.
  • كيلو قوانص دجاج طازجة: 130 جنيهًا.

أسعار أوراك الفراخ اليوم

  • أوراك دجاج طازجة وزن 900 جرام: 115 جنيهًا.
  • كيلو أوراك دجاج: 140 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

  • بانيه دجاج طازج وزن 900 جرام: 205 جنيهات.
  • كيلو بانيه دجاج طازج: من 210 إلى 230 جنيهًا.

أسعار الفراخ الكاملة اليوم

  • دجاجة كاملة وزن 950 – 1000 جرام: 125 جنيهًا.
  • دواجن بلدي كاملة طازجة وزن 1.5 كيلو: 293 جنيهًا.
  • دجاجة كاملة طازجة وزن 1.4 كيلو: 175 جنيهًا.

أسعار أجنحة الفراخ اليوم

  • كيلو أجنحة دجاج طازجة: بين 47 و50 جنيهًا.
  • أجنحة دجاج مجمدة وزن 900 جرام: 98 جنيهًا.
  • أجنحة دجاج طازجة حجم كبير وزن كيلو: 100 جنيه.

دافع للتخفيف عن الأسر المصرية

وتأتي هذه التخفيضات في وقت حساس مع بداية موسم المدارس، حيث تسعى الأسر لتأمين احتياجاتها الغذائية جنبًا إلى جنب مع المصروفات الدراسية. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه العروض في تخفيف الضغط المعيشي، خاصة أن الدواجن ومشتقاتها تمثل عنصرًا أساسيًا في غذاء الأسرة المصرية.

الفراخ أسعار الفراخ أسعار الفراخ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصل إلى 15%| موعد المراجعة الدورية لتحريك أسعار المنتجات البترولية.. خبير يوضح

صورة أرشيفية

تصعيد إسرائيلي مستمر على غزة واستهداف مكثّف للمدنيين ومناطق النزوح

صورة أرشيفية

خبير: تقليل توتر طلاب الثانوية يبدأ من دعم الأهل وتنظيم الوقت

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد