مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها

مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية والخاصة، والمقرر يوم السبت 20 سبتمبر 2025، أطلقت العديد من المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية تخفيضات واسعة على السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن ومشتقاتها، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع تزايد متطلباتهم الشرائية في هذه الفترة.

تخفيضات تصل إلى 28%

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس تراجعًا ملحوظًا في بعض السلاسل التجارية، حيث تراوحت نسب التخفيضات المقدمة بين 5% و28% باختلاف الشركات المنتجة وحجم العبوة ونوع المنتج. وتشمل هذه العروض الدواجن الكاملة ومشتقاتها من صدور وأوراك وأجنحة وبانيه ودبوس وشيش طاووق، إضافة إلى الكبدة والقوانص.

أسعار الدواجن ومشتقاتها بعد التخفيضات

أسعار شيش الدواجن اليوم

شيش طاووق دجاج طازج وزن 900 جرام: 200 جنيه.

كيلو شيش دجاج مجمد: 268 جنيهًا.

أسعار صدور الفراخ اليوم

كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة: 140 جنيهًا.

صدور دجاج بالعظام طازجة وزن 900 جرام: 135 جنيهًا.

أسعار دبوس الدواجن اليوم

دبوس دجاج طازج وزن 900 جرام: 120 جنيهًا.

كيلو دبوس دجاج طازج: 140 جنيهًا.

أسعار الكبدة والقوانص اليوم

كبدة وقوانص دجاج طازج وزن 900 جرام: 115 جنيهًا.

كبدة دجاج طازجة وزن 900 جرام: 115 جنيهًا.

كيلو قوانص دجاج طازجة: 130 جنيهًا.

أسعار أوراك الفراخ اليوم

أوراك دجاج طازجة وزن 900 جرام: 115 جنيهًا.

كيلو أوراك دجاج: 140 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

بانيه دجاج طازج وزن 900 جرام: 205 جنيهات.

كيلو بانيه دجاج طازج: من 210 إلى 230 جنيهًا.

أسعار الفراخ الكاملة اليوم

دجاجة كاملة وزن 950 – 1000 جرام: 125 جنيهًا.

دواجن بلدي كاملة طازجة وزن 1.5 كيلو: 293 جنيهًا.

دجاجة كاملة طازجة وزن 1.4 كيلو: 175 جنيهًا.

أسعار أجنحة الفراخ اليوم

كيلو أجنحة دجاج طازجة: بين 47 و50 جنيهًا.

أجنحة دجاج مجمدة وزن 900 جرام: 98 جنيهًا.

أجنحة دجاج طازجة حجم كبير وزن كيلو: 100 جنيه.

دافع للتخفيف عن الأسر المصرية

وتأتي هذه التخفيضات في وقت حساس مع بداية موسم المدارس، حيث تسعى الأسر لتأمين احتياجاتها الغذائية جنبًا إلى جنب مع المصروفات الدراسية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه العروض في تخفيف الضغط المعيشي، خاصة أن الدواجن ومشتقاتها تمثل عنصرًا أساسيًا في غذاء الأسرة المصرية.