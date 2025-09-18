تباين ألوان الرايات بالشواطئ| أمواج عاتية تضرب الإسكندرية.. إنذار بحري وتحذيرات مُشدّدة

تشهد شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب الأمواج، تزامنًا مع صدور إنذار بحري رسمي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية يحذّر من اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط.

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الرايات الصفراء التحذيرية في القطاع الشرقي، بما يسمح بالسباحة في المناطق المصرح بها فقط مع الالتزام بتعليمات المنقذين، بينما رفعت الرايات الحمراء في شواطئ القطاع الغربي والعجمي، بما يعني حظر السباحة نهائيًا والاكتفاء بالتواجد على الشاطئ حفاظًا على سلامة الرواد.

ويأتي ذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، تتراوح سرعتها بين 40 و70 كم/ساعة، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى مستويات تتراوح بين 2.5 و4 أمتار.