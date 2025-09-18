قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. حفريات أقدم منطقة أثرية بطور سيناء.. وأطفال يعبرون عليها
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي فى دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نابولي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط نابولي وقطع الخطوة الأولى في رحلة البحث عن لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على مانشستر يونايتد في الديربي 3-0، السبت الماضي في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويفقد السيتي خدمات نجمه المصري عمر مرموش في لقاء اليوم، بسبب الإصابة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونابولي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.
على الجانب الآخر، يطمح نابولي بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم بتحقيق نتيجة إيجابية امام السماوي، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 مواجهات بالدوري الإيطالي.

وستشهد هذه المواجهة أيضًا عودة عاطفية إلى استاد الاتحاد لأسطورة السيتي السابق دي بروين، الذي انتقل إلى النادي الإيطالي هذا الصيف بعد 10 سنوات رائعة في مانشستر.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا جوارديولا نابولي موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي والقناة الناقلة

