المنوفية : تكريم خريجي برنامج إعداد مدرب لغة MTD بمركز الدراسات الوطنية بالتعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة

أناب اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية للمشاركة في فعاليات تكريم خريجي دورة إعداد مدرب لغة MTD بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم ، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أبو العلا المدرب والمشرف العام على معلمي معهد اللغات بالقوات المسلحة، روفيدة مدحت مدير المركز.

حيث تم تكريم 10 من خريجي المعهد الحاصلين على دورة دبلومة تدريس اللغة الانجليزية وتسليمهم شهادات اتمام الدورة ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ووزارة الدفاع ممثلة في معهد اللغات للقوات المسلحة ، لتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجالات تعليم اللغات الأجنبية والترجمة ، بهدف تأهيل المتدربين وإكسابهم المهارات والمعارف اللغوية اللازمة، بما يُعزز من فرصهم في المنافسة داخل سوق العمل، ويواكب تطلعات الدولة في التنمية البشرية الشاملة ، للارتقاء بمستواهم اللغوي والثقافي بما يتماشى مع احتياجات العصر الحالي

,هذا وقد نقل السكرتير العام ، شكر وتقدير محافظ المنوفية للحضور ، والذى يؤكد دائماً على التعاون الوثيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والاستثمار في العنصر البشرى وفقاً لرؤية الدولة المصرية ، بما يساهم في تنمية قدرات أبناء المحافظة وصقل المهارات الشخصية والتقنية وبناء مستقبل أكثر تميزاً لتأهيل الكوادر الشبابية بأدوات تنافسية عالمية، متمنياً المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة في شتى المجالات.