المكتب الإعلامي الحكومي: 3542 شهيدا منذ بدء العدوان البري على غزة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتقاء 3542 شهيدا منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم الاحتلال أنها مناطق " آمنة"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكشفت مصادر طبية عن استشهاد 25 فلسطينياً جراء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، الخميس، منهم 19 شهيداً في مدينة غزة وحدها.

مقتل 4 جنود وإصابة 3 بانفجار لغم جنوب القطاع

في تطور ميداني آخر، أعلن الإعلام الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 3 آخرين نتيجة انفجار لغم جنوب قطاع غزة، بحسب ما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.