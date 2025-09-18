قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد إصابته.. هل يشارك نونيز أمام الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي؟

كشف تقرير صحفي، موقف النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال، من المشاركة ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، غدًا الجمعة.

وكان نونيز تعرض للإصابة خلال مواجهة الدحيل القطري، الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

موقف نونيز من كلاسيكو الأهلي

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إصابة  داروين نونيز ليست مقلقة وتعد بسيطة، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي، الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.


وأضافت أن الجهاز الطبي للهلال بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي فضّلا عدم إكمال نونيز للمباراة بعد تعرضه للإصابة بغرض إراحته، رغم دخوله في الشوط الثاني وتسجيله هدف التعادل للأزرق.


وخاض نونيز 3 لقاءات منذ انضمامه إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ليفربول، سجل خلالها 3 أهداف.

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الحبس سنة عقوبة مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام طبقا للقانون

إعفاء من ضريبة الأرباح 3 سنوات..مزايا لعربات الطعام المتنقلة بالقانون

ضوابط إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية طبقًا لقانون التعليم

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

