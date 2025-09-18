بعد إصابته.. هل يشارك نونيز أمام الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي؟

كشف تقرير صحفي، موقف النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال، من المشاركة ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي، غدًا الجمعة.

وكان نونيز تعرض للإصابة خلال مواجهة الدحيل القطري، الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

موقف نونيز من كلاسيكو الأهلي

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إصابة داروين نونيز ليست مقلقة وتعد بسيطة، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي، الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



وأضافت أن الجهاز الطبي للهلال بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي فضّلا عدم إكمال نونيز للمباراة بعد تعرضه للإصابة بغرض إراحته، رغم دخوله في الشوط الثاني وتسجيله هدف التعادل للأزرق.



وخاض نونيز 3 لقاءات منذ انضمامه إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ليفربول، سجل خلالها 3 أهداف.