المؤبد للمتهم بقتل زوجته حرقا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برفض الاستئناف وتأييد حكم السجن المؤبد الصادر ضد سائق توك توك، وذلك لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن سكب عليها مادة معجلة للاشتعال وأضرم النيران بجسدها داخل منزل الزوجية، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها البالغة، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب

أحالت النيابة العامة المتهم:- "أحمد ع ا" ٣٣ سنة - سائق توك توك - مقيم : شارع الملكه سوزان بمنطقة منطي – مركز قليوب، في الجناية رقم ١۷۳۰۰ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب، و المقيدة برقم ٤٤٩١ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية قتل المجني عليها أحلام محمد سعيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض زجاجة بداخلها مادة معجلة للاشتعال لما اعتراه من شك بسلوكها: وما أن ظفر بها حال دخولها للمرحاض حتي القاها عليها من فتحة بابه وأشعل عود ثقاب ملقياً إياه صوبها فاضرم النيران بجسدها قاصداً من ذلك قتلها محدثاً بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز أداة (زجاجة معبأة بمادة معجلة للاشتعال) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.