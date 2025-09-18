تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.