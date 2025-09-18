وفاة اللواء عبدالفتاح كاطو رئيس الشركة القابضة للمطارات سابقا

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، وفاة اللواء طيار أركان حرب عبدالفتاح محمد كاطو، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة سابقا.

أعرب المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن خالص تعازيه لأسرة اللواء كاطو، حيث تقدم أيضا بالعزاء نيابة عن أسرة جميع العاملين بالقابضة للمطارات في وفاته.

وشغل اللواء طيار أركان حرب عبد الفتاح محمد كاطو، أيضا منصب رئيس سابق للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث شغل هذا المنصب خلال الفترة من يوليو 2002 إلى فبراير 2003.

من أبرز إنجازاته في فترة رئاسته، كان أول رئيس شركة يعمل على تنسيق وتكامل الشركات التابعة لـ"مصر للطيران" حيث تم تقسيمها إلى شركة قابضة وسبع شركات تابعة.

عمل على زيادة الأسطول الجوي للشركة بعد فترة توقف، حيث وقع اتفاقية تعاون مع شركة بوينج لتضمين 9 طائرات جديدة من طراز 737-800 للأسطول.

حرص على تطبيق المعايير الدولية على أنشطة وخدمات الشركة، مما ساعدها على تجديد الاعتمادات الدولية في مجال النقل الجوي.