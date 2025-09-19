قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: ما يحدث في غزة تنفيذ عملي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية

غزة
غزة
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّه لا جديد يُقال فيما يتعلق بأهداف إسرائيل، منذ بعد أسبوع من السابع من أكتوبر 2023، والخريطة اتضحت، وكبار المسؤولين المصريين قالوا إنّ هناك مخطط في الأدراج لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما يحدث في غزة هو تطبيق عملي لهذا الأمر، فالبعض كان يتحدث عن خلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري بإسرائيل، وأن المشكلة فقط تتركز في سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ثم يتضح الآن أن هذه عملية مخططة وممنهجة.


وتابع: "وكل يوم نشاهد الروبوتات المفخخة التي تفجر المنازل والبيوت، وأكثر من كان واضحًا في هذا الأمر هو وزير الدفاع إسرائيل كاتس حينما قال سنحول غزة إلى شاهد قبر لحماس، فهم لا يريدون هزيمة حماس، لا يريدون استعادة الأسرى، هؤلاء يريدون فقط تدمير غزة على رأس ساكنيها لإجبار الفلسطينيين على الهجرة سواء عبر البحر أو المنافذ أو عبر رفح، وبالتالي يتحقق الهدف الجوهري وهو تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد، أنّ ما نشاهده ترجمة وتنفيذ لهذا الأمر، وإفلات كامل من العقاب، لأنه لا أحد حتى هذه اللحظة استمكن إقناع إسرائيل، ومارك روبيو، وزير الخارجية الأمريكية، جاء في اللحظة التي كانت تنعقد فيها القمة العربية وقال بوضوح نحن معكم، يعود إليكم القرار، وقال كلامًا خطيرًا إنّ حماس رفضت تسليم الأسرى بالجثامين، بالأحياء، بالأموات، وبالتالي لا مفر من العملية العسكرية.

وشدد، على أنّ هذا تأييد أمريكي واضح وسافر، وبالتالي، ما يحدث اليوم تكرار لما حدث أمس، ولما حدث منذ بداية إطلاق عربات جدعون 2، وهدفها الرئيسي تحويل مدينة غزة إلى قصف مساحي كامل حتى يضطر الفلسطينيون إلى الهجرة.

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

طائرة مسيرة

مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني

وكيل الأزهر: قمَّة قادة الأديان بكازاخستان واحدة من أهم القمم العالمية المَعنيَّة بتعزيز الحوار بين الأديان حول العالم

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يستقبل وكيل الأزهر ووفد الأزهر المشارك في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

وكيل الأزهر يؤكد: قمة قادة الأديان منصة لتعزيز الحوار والتآخي بين الشعوب

بيع الآثار

ما حكم بيع الآثار التى وجدتها في منزلي؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد