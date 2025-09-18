أحدث ظهور للزعيم عادل إمام رفقة شقيقه عصام إمام والكاتب أكرم السعدني

شارك الكاتب أكرم السعدني جمهوره صورة جديدة له رفقة الزعيم عادل إمام وشقيقه المنتج عصام إمام ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وفى شهر يوليو الماضي ، شارك الزعيم عادل إمام متابعيه على السوشيال ميديا، صورة له من حفل زفاف حفيده.

وقد نشر عادل إمام، صورة عائلية عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهر فيها، وسط حضور أفراد العائلة بأكملها في أجواء احتفالية دافئة ومليئة بالمشاعر وكتب" من كتب كتاب عادل رامي إمام.

حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.